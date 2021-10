Abstimmung über Neugestaltung des Bozner Platz verschoben

Innsbruck – Bitte warten – heißt es einmal mehr für das Projekt Neugestaltung Bozner Platz. Nach mehreren Verzögerungen, Formfehlern und Vorwürfen des Stadtrechtsbruchs hätte der Gemeinderat heute Mittwoch endlich grünes Licht für das rund 5 Millionen Euro teure Vorhaben geben sollen. Daraus wird aber wieder nichts. Nachdem am Dienstag die Sorge bei den Grünen wuchs, dass das Projekt keine Mehrheit bekommen könnte, wollte man auf Nummer sicher gehen und nahm es von der Tagesordnung. Die Klubobleute zeigten sich damit einverstanden. Denn: Wichtige Unterlagen zur Beschlussfassung sind erst am Montagabend zur Verfügung gestellt worden. Diese neue Faktenlage wolle man in Ruhe prüfen, heißt es vor allem aus den Reihen von ÖVP, FI und FPÖ.