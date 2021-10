Marianne Hengl ist Fundraiserin des Jahres

Innsbruck, Wien – Der Dachverband der österreichischen Spendenorganisationen (Fundraising Verband Austria) prämiert jedes Jahr herausragende Leistungen in der Spenderkommunikation. Die diesjährige Verleihung der renommierten Fundraising Awards fand am Montagabend in Wien statt. Die Awards wurden in sieben Kategorien an namhafte NPOs und Agenturen verliehen. Höhepunkt war die Vergabe des Awards „Fundraiserin des Jahres“ an Marianne Hengl für ihr jahrzehntelanges Engagement um „RollOn Austria – Wir sind behindert“.