Erste Festnahme: ÖVP-Affäre zieht weitere Kreise

Am vergangenen Mittwoch kam es in dieser Causa zu mehreren Hausdurchsuchungen. Die Ermittler waren nicht nur im Kanzleramt, der ÖVP-Zentrale und im ÖVP-geführten Finanzministerium, sondern auch bei Beinschab. Kurz vor der Hausdurchsuchung soll die Meinungsforscherin noch versucht haben, die Festplatte ihres Computers zu löschen. Es stellt sich nicht nur die Frage, ob die Hausdurchsuchung verraten worden ist, für die Ermittler war zudem ein Festnahmegrund gegeben: Verdunkelungsgefahr. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wollte die jüngste Entwicklung in der ÖVP-Affäre nicht kommentieren.

Kurz wird (wie seine engsten Mitarbeiter in der Causa) als Beschuldigter geführt. In aller Kürze zusammengefasst geht es um angeblich manipulierte Meinungsumfragen, um ein geschöntes Stimmungsbild in der Bevölkerung zu erzeugen. Ziel war es, den Machtwechsel in der ÖVP von Vizekanzler und Parteiobmann Reinhold Mitterlehner zu Kurz und die damit dann in Zusammenhang stehende Nationalratswahl vorzubereiten. Mutmaßlich wurden die Umfragen vom türkisen Netzwerk rund um Kurz beauftragt und vom ÖVP-geführten Finanzministerium über Scheinrechnungen bezahlt, also vom Steuerzahler. Verbreitet wurde dieses geschönte Stimmungsbild laut Korruptionsstaatsanwaltschaft in Absprache und Zusammenarbeit mit dem Boulevardblatt Österreich.