Bis zu 1,70 Euro pro Liter: Spritpreise steigen wieder

Innsbruck, Wien – „Wenn der Ölpreis steigt, steigt auch der Preis an der Zapfsäule“, sagt Nikola Junick, ÖAMTC-Expertin. Nach einer kurzfristigen Entspannung bei Diesel von Juli auf August, legen die Preise seit September wieder zu. Am Montag musste der Konsument im Durchschnitt für einen Liter Diesel 1,351 Euro bezahlen. Super lag je Liter bei 1,377 Euro. An den teuersten Tankstellen, etwa an den Autobahnen, zahlt man bereits rund 1,7 Euro für den Liter Sprit. Durchschnittlich seien die Preise auf dem Niveau vom Jahr 2014, sagt Junick, kratzen aber noch nicht an den höchsten Durchschnittspreisen im Jahr 2012 (Diesel: 1,473/Liter, Benzin: 1,545/Liter).