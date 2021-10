Kitzbüheler Adler im Aufwind: „Wir sind eine geile Truppe“

Denn nicht zum ersten Mal in dieser Saison lag man am Samstagabend im Derby bei Zell am See vermeintlich aussichtslos zurück, um den Gegner mit einer Aufholjgad zu schocken: „Wir haben gemerkt, wenn wir an uns glauben und immer weiterarbeiten, ist alles möglich. Wir sind heuer einfach eine brutal geile Truppe“, schwärmte Angreifer Nic Maurer nach dem 7:6-Siegtreffer des Letten Raivo Freidenfels in der letzten Minute. Zwischenzeitlich war man sogar mit 2:5 zurückgelegen. Damit haben die Adler in den vergangenen vier Spielen immer entscheidend in den Schlusssekunden getroffen – eine beeindruckende Statistik. So kann’s für den Tabellen-Siebten weitergehen, wenn am morgigen Donnerstag (Feldkirch) und Samstag (Linz/jeweils 19.30 Uhr) das nächste Heim-Doppel im Kitzbüheler Sportpark auf dem Spielplan steht.