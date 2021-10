Kombi-Aus und mehr Geld: Die Ideen des neuen FIS-Vizepräsidenten Peter S.

Wien – Was der Peter Schröcksnadel von 1993 wohl zum Peter Schröcksnadel von 2021 sagen würde? Seinerzeit, zu Beginn der Amtszeit als ÖSV-Präsident, hatte der Tiroler eine Robin-Hood-Attitüde, als es um die Vermarktungsrechte des Skiverbands ging. Jetzt, als Vizepräsident an der Seite des neuen FIS-Präsidenten Johan Eliasch, denkt der 80-Jährige eine Zentralisierung durch den Internationalen Skiverband an. Nur eines von vielen Themen, über die Schröcksnadel am Montagabend in einem Wiener Innenstadt-Café sprach. Einige Themen: