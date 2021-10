Millionen Klicks, viel Kritik: Trailer für Remake von „Kevin – Allein zu Haus" löst Shitstorm aus

Eigentlich kennt man ihn als spitzbübischen und niedlichen Blondschopf mit Kulleraugen: Kevin McCallister, der sich mal allein zu Haus oder auch in New York ein aberwitziges Katz-und-Maus-Spiel mit einem tollpatschigen Gauner-Duo liefert. Der neue Kevin heißt Max Mercer, hat schwarzes Haar und trägt eine Brille. Aber auch Schauspieler Archie Yates, der bereits 2019 im Kinofilm „Jojo Rabbit" zu sehen war, spielt einen Lausbub, der in der Weihnachtszeit allein zu Haus ist, so wie 1990 sein Rollenvorgänger Macaulay Culkin. Und auch er bietet fiesen Einbrechern Paroli – diesmal einem Ehepaar, das es auf ein Erbstück im Haus der Mercers abgesehen hat.