Gut zu wissen: Wie wir unser Gedächtnis trainieren können

Innsbruck – Unser Gehirn ist wie ein Muskel: Es will trainiert werden. Je älter ein Mensch wird, umso mehr verliert das Hirn an Funktionsfähigkeit und auch an Volumen, vor allem dann, wenn wenn es nicht immer wieder gefordert wird. Das Ergebnis ist eine nachlassende Gedächtnisleistung. Grund genug also, sich am heutigen "Tag des Gedächtnistrainings" über sein Gedächtnis nachzudenken.