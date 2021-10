VW-Spitze stellt klar: Abbau von 30.000 Stellen "kein Thema"

Wolfsburg – Die Konzernspitze von Volkswagen ist Spekulationen über die mögliche Streichung Zehntausender Jobs entgegengetreten. "Ein Abbau von 30.000 Stellen ist kein Thema", hieß es am Mittwochnachmittag aus dem Umfeld von Vorstandschef Herbert Diess nach Berichten, wonach erhebliche Kürzungen etwa am Stammsitz in Wolfsburg bevorstehen könnten. Dazu gebe es keine konkreten Pläne.