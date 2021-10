Neuer Ebola-Fall in der Demokratischen Republik Kongo

Kinshasa – Nach der Registrierung eines neuen Falls der lebensgefährlichen Ebola-Krankheit haben Gesundheitsbehörden in der Demokratischen Republik Kongo am Mittwoch mit einer Impfkampagne begonnen. Rund 1000 Dosen der Vakzine seien in die östliche Provinz Nord-Kivu geliefert worden, in der am Samstag eine Infektion gemeldet worden war, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit. Erst im Mai war ein Ausbruch in Nord-Kivu offiziell für beendet erklärt worden.