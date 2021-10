Luftmine in Essen entschärft, 11.000 Menschen evakuiert

Essen – Eine außergewöhnlich große Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Mittwochabend in Essen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen entschärft worden. Das teilte die Stadt am Abend auf Twitter mit. Mehr als 11.000 Menschen hatten in einem Radius von einem Kilometer rund um die Fundstelle im Stadtteil Stoppenberg ihre Wohnungen und Häuser verlassen müssen. Die Bombe mit drei Aufschlagszündern war am Dienstag bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden.