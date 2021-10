Weggabelungen und Zerwürfnisse nach Wahl in Deutschland

Berlin – Die Sondierer von SPD, Grünen und FDP wollen schon morgen entscheiden, ob sie ihren Parteivorständen Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer gemeinsamen Bundesregierung empfehlen werden. Man habe sich gemeinsam auf den Weg gemacht, es gebe aber noch viel Strecke und die eine oder andere Hürde, meinte Lars Klingbeil (SPD) am Dienstag. Einmal mehr ließ sich aber keiner der drei Generalsekretäre in die Karten blicken, ob man diese Hürden gemeinsam überwinden oder schlussendlich doch eher getrennte Wege gehen werde.

Und ein Urgestein der deutschen Innenpolitik wird in die dritte Reihe zurücktreten. Noch-Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble kündigte an, sich aus der Parteiführung zurückziehen zu wollen. Das zweithöchste Staatsamt ist er mit der Konstituierung des neuen Bundestags am 26. Oktober automatisch los, da dieses der stimmenstärksten Fraktion und damit der SPD zusteht. Sein Mandat will der 79-Jährige aber behalten, ließ er ausrichten.