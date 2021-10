Von Corona getroffen: Almdudler hofft auf Touristen

Corona mit seinen langen Lockdowns in der Gastronomie und Hotellerie habe den Getränkehersteller in den letzten eineinhalb Jahren spürbar getroffen, zumal man in Österreich ja in Normaljahren ein Drittel der Umsätze in der Gastro mache, sagt Schilling. Teilweise habe man die Rückgänge durch Erfolge im Export aber gutmachen können. Tätig ist Almdudler hier vor allem in Deutschland (steuert bereits 30 Prozent zum Gesamtumsatz bei), weiters auch in den Benelux-Ländern, Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Man habe zwei Monate Kurzarbeit gehabt, aber keine Kündigungen.