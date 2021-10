Gemeinde Virgen ist Österreichs Energiesparmeister

Dafür gab es bei der e5-Gala in Innsbruck Applaus und eine Auszeichnung, überreicht von Energie-Tirol-Geschäftsführer Bruno Oberhuber und LHStv. Josef Geisler. Weitere zwölf Gemeinden wurden bei der Gala vor den Vorhang geholt: Aschau im Zillertal, Eben am Achensee, Jenbach, Stams, Imst, Westendorf, Kirchberg, Axams, Telfs, Brixlegg, Breitenbach am Inn sowie Reutte. (TT)