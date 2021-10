Rezepte für Fentanyl: Tiroler Arzt drohen bis zu 15 Jahre Haft

Innsbruck – Am Schwarzmarkt der Suchtgiftszene blüht der Handel mit starken Schmerzmitteln oder offiziellen Substitutionsmitteln. So erschleichen sich laut Suchtgiftfahndern nicht wenige Drogenabhängige über übertrieben dargestellte Symptomatiken bei Ärzten ein Übermaß an Verschreibungen. Was darauf zur Eigenbehandlung gar nicht notwendig ist, wird in der Folge verdealt.