ÖBB-Appell, im Unterland verstärkt Nahverkehrszüge zu nutzen

Um gegenzusteuern, setzen die ÖBB nun auf Bewusstseinsbildung: Sie appellieren – auch mittels gezielter Kundenlenkung – an die Fahrgäste, speziell bei Fahrten am Freitagnachmittag zwischen Innsbruck und Wörgl verstärkt auf das Nahverkehrsangebot der ÖBB, also die Regionalexpress- und S-Bahn-Züge, auszuweichen. REX-Züge würden etwa von Innsbruck bis Jenbach nur rund 10 Minuten länger brauchen als die Railjets, bis Wörgl 15 (bis 20) Minuten länger, argumentieren die ÖBB. Und es gebe dort eben genug Platz, was nicht nur in Corona-Zeiten von Vorteil sei, sondern auch den Fahrkomfort erhöhe. An Freitagen biete man allein zwischen Innsbruck und Wörgl im Zeitraum von 12 bis 17.40 Uhr ca. 6000 Sitzplätze in den REX- und S-Bahn-Zügen an.