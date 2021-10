Lawinen-Experte Mair: „Herbst legt Basis für Lawinenwinter“

Innsbruck – Viel hat es auf den Bergen bisher nicht geschneit, trotzdem sind bereits zahlreiche Tourengeher in höheren Lagen unterwegs, weiß Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndienstes (LWD) Tirol. Und auch wenn Mitte Oktober der tiefste Winter noch weit weg scheint, hat er ein wachsames Auge auf die Niederschläge dieser Tage.

„Der Herbst legt die Basis für den Lawinenwinter“, erklärt Rudi Mair, der heuer in seinen 32. Winter als oberster Lawinenwarner des Landes geht. „Auch wenn die Schneemengen bisher nicht groß sind – schattseitig bleibt der Schnee bereits liegen und kann sich zu einem störanfälligen Fundament umwandeln“, so der Experte. Das passiere dann, wenn die Temperaturen zurückgehen und der Schnee dadurch eine kantige Struktur erhält. Schneit es auf diese Schicht dann drauf, mache sich die instabile Unterlage im Laufe des Winters wieder in Form von Lawinenabgängen bemerkbar.