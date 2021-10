BaumeisterInnen bürgen für Qualität

Seit vielen Jahrhunderten steht der Titel „Baumeister“ für Qualität und Zuverlässigkeit. Sein Kompetenzbereich erstreckt sich weit über die Bauausführung hinaus. Als Generalunternehmer koordiniert er alle am Bau mitwirkenden Unternehmen und deckt den gesamten Bauprozess ab. Je früher der Kunde den Baumeister in die Konzipierung eines Bauprojektes einbezieht, desto besser.

Dabei gibt es den Beruf „Baumeister“ in einer derart umfassenden Form nur in Österreich. Dementsprechend anspruchsvoll und schwer ist daher auch die Ausbildung. 47 Jungbaumeisterinnen und Jungbaumeister haben es jedoch geschafft: Sie haben in den vergangenen Monaten erfolgreich ihre Prüfungen abgelegt und damit eine fordernde Ausbildung in drei Modulen gemeistert. Kürzlich erhielten sie bei einer feierlichen Ehrung in der BauAkademie Tirol die Baumeisterurkunden und damit den gerechten Lohn für ihren Einsatz.