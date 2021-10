Österreich und 51 weitere Staaten fordern Schutz Intergeschlechtlicher

Genf, Wien – 52 Staaten, darunter Österreich, fordern mittlerweile im UNO-Menschenrechtsrat den Schutz von intergeschlechtlichen Menschen. Das teilte der Verein Intergeschlechtlicher Menschen Österreich (VIMÖ) am Donnerstag in einer Aussendung mit. Gefordert werden demnach konkrete Maßnahmen zur Bekämpfung von schädlichen Praktiken, Gewalt und Diskriminierung aufgrund von Geschlechtsmerkmalen in allen gesellschaftlichen Bereichen.