Brand in Lienzer Reihenhaus: Nachttischlampe war überhitzt

Lienz – Gegen 22.15 Uhr schlugen am Abend des 14. Oktober Flammen aus dem Dachstuhl eines Reihenhauses am Haidenhof in Lienz. Fünf Minuten später war das erste Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr aus Patriasdorf am Brandort, nach acht Minuten traf der Löschzug der Lienzer Feuerwehr ein, unterstützt von weiteren Kräften aus Gaimberg. 74 Frauen und Männer mit zehn Fahrzeugen standen insgesamt im Einsatz. Ein Bewohner und ein Feuerwehrmann wurden verletzt.