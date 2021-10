Kauflust und Optimismus für Wirtschaft im Hoch

© (c) Leopold Nekula/VIENNAERPORT via www.imago-images.de

Von Alois VahrnerLinz, Innsbruck – Seit etwa 29 Jahren erhebt die Linzer Spectra Marktforschung mit dem Wirtschaftsbarometer aktuelle Daten für das Konjunktur- und Konsumklima der Bevölkerung in Österreich. Und dieses hat sich in den letzten Monaten deutlich aufgehellt, geht aus der neuen Repräsentativumfrage (über 2000 Befragte) für die OÖN, die TT und die anderen Bundesländer-Tageszeitungen hervor. „Die Konsumlust steigt, genauso der Wirtschaftsoptimismus. Beim Optimismus sind die Wachstumsraten aber nicht so groß wie beim Konsum. Die Österreicher genießen, was sie haben, und freuen sich über ihre Freiheit. Aber sie trauen dem Frieden noch nicht so ganz“, fasst Spectra-Chef Peter Bruckmüller zusammen.