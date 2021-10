E-Scooter-Fahrer bei Sturz in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Ein 41-Jähriger war am Donnerstagabend mit einem E-Scooter auf einer Gemeindestraße in Innsbruck unterwegs. Weil er in der Mitte der Fahrbahn fuhr, musste ein entgegenkommendes Taxi anhalten. Just in dem Moment rief ein hinter ihm fahrender Kollege dem 41-Jährigen etwas zu. Der Mann drehte sich um und stürzte. Dabei überschlug er sich.