Selbstbehalt für Frauen-Nachttaxi in Innsbruck steigt

Innsbruck – Dass Frauen sicher und zu einem vernünftigen Preis nach Hause kommen – das will die Stadt Innsbruck mit dem Angebot des Frauen-Nachttaxis sicherstellen. So können Frauen und junge Mädchen in der Zeit von 20 Uhr (bzw. 21 Uhr von April bis Oktober) bis 4 Uhr das Frauen-Nachttaxi im gesamten Stadtgebiet zum Pauschalpreis von 4,90 Euro nutzen. Für die Differenz zwischen Selbstbehalt und tatsächlichem Fahrpreis kommt die Stadt Innsbruck auf.