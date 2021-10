Mangelnde Kundmachung: Sitzung in Nassereith gecrasht

Nassereith – Die Tagesordnung hätte es in sich gehabt. Es standen teils sehr kontroversielle Themen der Nassereither Dorfpolitik an. Und so waren am Mittwochabend um 19 Uhr nicht nur alle Sessel der Gemeinderäte besetzt, sondern auch im Publikumsbereich nur noch wenige Plätze frei. Doch nur für etwa fünf Minuten – dann leerte sich der Gemeinderatssitzungssaal wieder schnell.