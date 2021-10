TT-Leitartikel zum Lkw-Fahrverbot: Verschärft wird bis zur Klage

Zugegeben. Recht erfolgreich waren Österreich und Tirol in Transitstreitfragen vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in der Vergangenheit nicht. Das sektorale Lkw-Fahrverbot – also das Verbot, bestimmte Warengruppen auf dem Straßenwege durch Tirol zu transportieren – wurde zweimal gekippt, bevor es schließlich Ende 2016 in Kraft treten konnte. Durch EU-seitig reinreklamierte Ausnahmen war es saft- und kraftlos. Ergo besserte Tirol mit 1. Jänner 2020 kräftig nach. Bislang unbehelligt von der EU. Und nun ist eine weitere Verschärfung in Planung.