Benkos Signa Sports wirbt bei SPAC-Börsengang mehr Geld ein

New York, Wien, Berlin – Die Sport-Onlinehandelsplattform Signa Sports United (SSU), die mehrheitlich der Unternehmensgruppe des Tiroler Investors Rene Benko gehört, bekommt bei ihrem Börsengang in den USA Insidern zufolge mehr Geld von Investoren. Die Firma, die ihren Sitz in Berlin hat, soll auf die bereits in New York gelistete leere Unternehmenshülle (SPAC) Yucaipa verschmolzen werden, die 345 Mio. Dollar (297 Mio. Euro) eingesammelt hatte.