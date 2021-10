Vertrauen zwischen London und Paris laut Expertin „sehr, sehr gering"

Zwar scheine es so, dass der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Boris Johnson persönlich gut miteinander klar kommen, sagte die Expertin. "Aber das reicht nicht aus in diplomatischen und erst recht in bilateralen Beziehungen." Vielmehr hätten öffentliche Aussagen etwa von Johnson auf britischer Seite und des Macron-Vertrauten Clément Beaune auf französischer die Zusammenarbeit belastet, sagte Wright. "Ich kann mich nicht erinnern, dass die Beziehungen so schlecht waren."