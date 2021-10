Salzburger züchtete Cannabispflanzen in seinem Swimmingpool

Salzburg – Ein Salzburger hat Cannabispflanzen in seinem Garten-Swimmingpool im Flachgau gezüchtet. Polizisten entdeckten am Donnerstag bei einer Hausdurchsuchung die Plantage und stellten 4,3 Kilogramm abgeerntetes Cannabiskraut sicher. Der 54-Jährige rechtfertigte sich damit, dass er das Cannabis zum Eigenverbrauch und für die Herstellung von Cannabisöl zur Schmerzbehandlung verwende, wie ein Polizeisprecher am Freitag auf APA-Anfrage erklärte.