Mindestens sieben Tote bei Explosion in Moschee in Afghanistan

Kandahar – Bei einer Explosion in einer schiitischen Moschee im Süden Afghanistans sind mindestens sieben Menschen getötet worden. 13 weitere seien bei dem Vorfall in Kandahar verletzt worden, sagte ein Arzt eines örtlichen Krankenhauses am Freitag. Die Explosion ereignete sich während des traditionellen Freitagsgebets in dem Gotteshaus.

In Afghanistan kommt es immer wieder zu tödlichen Anschlägen. Erst am Donnerstag war ein Polizeichef der radikalislamischen Taliban bei einem Anschlag mit einer Autobombe in der Provinz Kunar getötet worden. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag.