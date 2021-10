Alpenverein Österreich setzt fürs Ehrenamt auf kurzfristige Einsätze

Villach – Der Alpenverein Österreich wird in Zukunft für seine Ehrenamtler vermehrt auf kurzfristige Einsätze ohne langfristige Bindung setzen. Das sogenannte "Mikrovolunteering" werde immer beliebter, so der Verein in einer Aussendung. Die Menschen suchten vermehrt eine Pause von der digitalen Welt. Der direkte, persönliche - analoge - Austausch motiviere die Freiwilligen. Diese leisten pro Jahr rund 1,5 Millionen Arbeitsstunden.

Was es bedeuten würde, die 1,5 Millionen Arbeitsstunden nicht von Freiwilligen übernehmen zu lassen, rechnete Präsident Andreas Ermacora bei einer Pressekonferenz am Freitag in Villach vor: "Dies käme einer Anstellung von 850 Vollbeschäftigten mit Personalkosten in der Höhe von über 34 Millionen Euro gleich." Daher gilt: Ohne Ehrenamt kein Alpenverein. Die Stunden verteilen sich auf gut 10.000 Freiwillige und rund 15.000 Funktionäre.