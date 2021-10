Spanischer Zoll fand auf Jacht vor den Azoren zwei Tonnen Kokain

Vigo – Der spanische Zoll hat in Zusammenarbeit mit der Polizei auf einer Jacht zwei Tonnen Kokain gefunden. Das teilte der Zoll am Freitag auf Twitter mit. Das Segelboot mit der Fracht, die einen Straßenverkaufswert von etwa 200 Millionen Euro hat, sei schon vor einer Woche bei den Azoren gestoppt und am Freitag bis in den Hafen der 1.500 Kilometer entfernten Stadt Vigo im Nordwesten Spaniens geschleppt worden, berichtete die Zeitung "La Voz de Galicia".