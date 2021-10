Schwaz bei Europacup-Comeback vor dem zypriotischen U-Boot gewarnt

Schwaz – Endlich weht wieder internationale Luft durch die Schwazer Osthalle. Hoffentlich eine nicht allzu steife Brise. Denn mit Famagusta aus Zypern wartet auf die Tiroler Handballfamilie ein Gegner, der nur schwer auszurechnen ist. Quasi ein U-Boot. Während sich die Insel-Handballer dank der zahlreichen Liga-Livestreams an Schwaz gar nicht sattsehen konnten, gibt es für die Tiroler keine Möglichkeit, an Videomaterial aus dieser Saison zu kommen. Es wird also ein Sprung ins Ungewisse, wenn Sparkasse Schwaz Handball Tirol am Samstag (18 Uhr) in der 2. Runde des EHF European Cups Sabbianco Anorthosis Famagusta empfängt. Das Rückspiel wird am 23. Oktober nicht in Famagusta, sondern in der zypriotischen Hauptstadt Nikosia ausgetragen.