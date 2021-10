Würfel aus Plexiglas für sechs mutige heimische Bauherren

Innsbruck – Der seit 1967 jährlich von der Zentralvereinigung der ArchitektInnen Österreichs (ZV) ausgeschriebene Bauherrenpreis wird abwechselnd in einem der Bundesländer verliehen. Heuer war Tirol an der Reihe, wo sich am Freitagabend im Innsbrucker Treibhaus sechs laut Jury „gegenüber nostalgischer Vereinnahmung anscheinend resistente“ BauherrInnen und ihre ArchitektInnen über den begehrten Preis in der Form eines Würfels aus Plexiglas freuen durften. Auch Elmar Haid, als Bürgermeister von St. Leonhard im Pitztal Bauherr des Tiroler Steinbockzentrums. Gebaut nach den Plänen von Rainer Köberl und Daniela Kröss, die das aus rotem Beton errichtete turmartige Gebäude weithin sichtbar neben den ältesten Hof des Tals gestellt haben. Thronend „auf einem Plateau wie ein Steinbock, der ins Tal schaut“, so der Jurybefund.