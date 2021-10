© Chris Emil Janssen via www.imago-images.de

Berlin – Nach der Empfehlung der Parteispitzen von SPD, Grünen und FDP zur Aufnahme formeller Koalitionsverhandlungen in Deutschland soll alles ganz schnell gehen. Die Gespräche dürften bereits in der kommenden Woche starten, bis Weihnachten soll die neue deutsche Regierung stehen.

Bereits am Freitag billigte der SPD-Vorstand einstimmig das Sondierungsergebnis. Es gab damit für die Sozialdemokraten Grünes Licht gibt für die Koalitionsverhandlungen. Die Grünen werden auf einem kleinen Parteitag am Sonntagnachmittag über das Sondierungsergebnis beraten. Auch hier wird ein Ja zu den Koalitionsverhandlungen erwartet. Der FDP-Vorstand berät und entscheidet am Montag.