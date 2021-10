Feurige Romantik beim Tiroler Symphonieorchester Innsbruck

Innsbruck – Ein professionelles Klangformat wie das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck alias TSOI kann gewiss auch vor leerem Dirigentenpult eine passable Figur abgeben. Fragen zum beliebten Thema „Was kann so ein Dirigent bzw. eine Dirigentin eigentlich bewirken?“ sind seit Donnerstagabend jedoch restlos geklärt. Die Ukrainerin Oksana Lyniv, aufgehender Stern am Takt gebenden Firmament, entlockt dem TSOI letzte Reserven. So feurig, hingebungs- und temperamentvoll hat man das hiesige Orchester wohl noch selten bei der Arbeit erlebt.