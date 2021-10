TT-Leitartikel zur türkis-grünen Koalition: Von Normalität noch weit entfernt

Was viele in der Volkspartei und vor allem er selbst zunächst nicht wahrhaben wollten, war unvermeidbar: Sebastian Kurz musste, um seine sonst sichere Abwahl samt einer dritten Neuwahl in seiner Ära zu verhindern, als Kanzler zurücktreten – oder, wie Kurz es formulierte, „zur Seite treten“. Als neuer Klubobmann will er die Fäden in der ÖVP aber weiter fest in der Hand behalten, um nach einem erhofften strafrechtlichen Freispruch einen neuen Anlauf ins Kanzleramt zu starten.