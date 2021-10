Kindersitz in Flammen: Kellerbrand in Neustift entstand durch Zündeln

Neustift – Ein Elfjähriger hatte am Freitagnachmittag einen Brand im Kellerbereich eines Mehrparteienhauses in Neustift entdeckt, wie die Polizei am Samstag berichtete. Er wollte seinen Roller abstellen, als er das Feuer bemerkte. Ein Plastikteil hatte zu brennen begonnen – die Polizei vermutete, dass es sich dabei um einen Kindersitz handelte. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Am Samstag waren Erhebungen durch den Bezirksbrandermittler geplant.