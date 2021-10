Neuer Lexus NX: Fortschreitende Elektrifizierung

Das Design des Lexus NX wurde im Detail nachgeschärft. © Lexus

Von Armin Hoyer

Palma de Mallorca – Nachdem bereits die erste Generation des NX als Vollhybrid erhältlich war, gehen die Japaner jetzt einen Schritt weiter und bieten beim neuen Modell zusätzlich eine Plug-in-Hybrid-Variante an. Beim Nachfolger des seit 2014 bereits über eine Million Mal verkauften Midisze-SUV kommen 95 Prozent Neuteile zum Einsatz. Das äußere Erscheinungsbild wurde behutsam weiterentwickelt. So ist der Kühlergrill jetzt etwas breiter und steht steiler. In Kombination mit den Vier-Projektor-LED-Scheinwerfern ist die Frontansicht noch markanter geworden. Jede Leuchteinheit besteht aus elf LED-Elementen, die von einer Frontkamera gesteuert werden. Die L-förmigen Tagfahrleuchten sind nach oben gewandert und jetzt in die Scheinwerfer integriert. Durch einen Knick in den entlang der beiden Türen verlaufenden Sicken fällt die seitliche Linienführung dynamischer aus.

Die GA-K Plattform senkt den Schwerpunkt des Fahrzeugs um 20 Millimeter ab und verbreitert die Spur. Gemeinsam mit der ausgewogeneren Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse zeigen sich spürbar verbesserte Handling-Eigenschaften. Weiters bietet diese Plattform auch mehr Platz im Innenraum, in dem augenscheinlich die größten Veränderungen gegenüber dem Vorgänger stattgefunden haben. Das Cockpit wirkt im NX wesentlich aufgeräumter und klarer strukturiert. Die Anzahl der physischen Schalter wurde nahezu halbiert und gemäß ihrer Funktion in unterschiedlichen Bereichen angeordnet. Rund um das Lenkrad findet man alles, was man unmittelbar zum Fahren benötigt. Navigation, Klimaanlage und Audiosystem werden über den großen, zentral angeordneten Touchscreen gesteuert. In der Mittelkonsole sind all jene Steuerungselemente platziert, die bei stehendem Fahrzeug zur Anwendung kommen. Die elektromechanische Türöffnung vermittelt ein gewisses Gefühl von Luxus. Mittels einer Taste öffnet diese die Türen von innen und außen ganz sanft und nahezu lautlos. Das Kofferraumvolumen ist auf 545 Liter angewachsen und kann auf maximal 1436 Liter erweitert werden. Der dreifach unterteilte Ladeboden bietet unter anderem ein praktisches Fach für das Ladekabel und ist durch die klappbare Gepäckraumabdeckung leicht zugänglich.