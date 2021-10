15-Jähriger löste mit Lego-Waffe Großeinsatz in Bayern aus

Lindau – Ein 15-Jähriger hat am Freitagnachmittag in der – nur einen Steinwurf von Vorarlberg entfernten – Bodensee-Inselstadt Lindau (Bayern) einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ein Restaurantbesitzer sah den Jugendlichen mit einem Tarnanzug gekleidet und einer augenscheinlichen Langwaffe in der Hand die Straße auf und ablaufen, hieß es vonseiten der Polizei.