Tödlicher Forstunfall in Sillian: 37-Jähriger von Baumstamm überrollt

Sillian – In Sillian kam es am Samstag zu einem tödlichen Forstunfall. Laut Polizei wurde ein 37-jähriger Mann im Ortsteil Tödterbach von einem Baumstamm überrollt und tödlich verletzt. Der Rumäne wollte im „extrem steilen, unwegsamen Gelände“ einen Baum fällen, so die Polizei. Dabei dürfte ein anderer Baum in Bewegung geraten und umgestürzt sein. Der Baum habe den Forstarbeiter „mit voller Wucht erfasst“, hieß es. (TT.com)