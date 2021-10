Wörgl bleibt in der tt.com Regionalliga an Leader Telfs dran

Wörgl – Es liegt in der Natur der Sache, dass die TT beim Anruf in Wörgl am Samstag einen durchaus glücklichen Denis Husic an der Leitung hatte. Denn bei einem wie dem Coach der Wörgler, der Fußball lebt und atmet, definiert das Ergebnis seiner „Kicker“ den Verlauf des restlichen Wochenendes – und das könnte nach dem 3:1-Sieg gegen die Wacker Amateure mit dem Interimstrainer Philipp Heinzer ein durchaus angenehmes werden: