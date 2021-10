Kufstein verlor, Derby an Kundl

Mit einem harten Los starteten die Kufstein Dragons am Samstag in die 3. Österreichische Eishockey-Liga. Die Festungsstädter mussten sich auswärts gegen Top-Favorit Hohenems mit 0:9 geschlagen geben.

Bereits am Freitagabend stand das Tiroler Derby zwischen EHC Kundl und Wattens auf dem Programm. Die Dragons ließen sich dabei auch nicht von einem 0:2-Rückstand beirren und feierten einen 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)-Heimsieg. Die U20 des HC Innsbruck steigt am Freitag mit einem Heimspiel gegen Hohenems in die neue Liga ein. (ben)