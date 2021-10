Billie Eilish: „Unglaubliches Treffen“ mit William und Kate

London – Bei der Premiere des neuen Bond-Films unterhielt sich Sängerin Billie Eilish, die den Soundtrack für „Keine Zeit zu sterben“ beisteuerte, mit den Royals. In der Jimmy Kimmel Show erzählte sie nun, wie das Treffen mit William und Kate ablief. Sie hätte vorher eine Liste mit Regeln erhalten, an die sie sich halten sollte, was sie aber nicht tat. „Sie waren einfach so normal und freundlich. Es war unglaublich“, schwärmt die Sängerin. (TT)