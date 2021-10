Tanktouristen sollen Gros der CO2-Abgabe bezahlen

Wien – Die Bepreisung von CO2 soll in Österreich ab dem Jahr 2022 jährlich einen Milliardenbetrag einbringen – der dann als Klimabonus an die Bürgerinnen und Bürger wieder ausgeschüttet wird. Etwa 30 Prozent dieses Betrages werden dabei über den Tanktourismus von Ausländern eingezahlt, wie das liberale Wirtschaftsforschungsinstitut EcoAustria errechnet hat. Die neue Abgabe wird zwar zu weniger Tankstopps ausländischer Kraftfahrzeuge am Weg durch Österreich führen, dieser Rückgang dürfte laut Meinung der Experten aber gering ausfallen.