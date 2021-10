Therapeutische Versorgung gesichert: Aus „Eule“ wird „forKids“

Innsbruck – Es war der politische Aufreger im Frühjahr, als bekannt wurde, dass das Therapiezentrum Eule des Vereins Lebenshilfe die Pforten schließt. Nicht nur in Innsbruck, sondern auch in den Bezirken. Sozial-LR Gabriele Fischer (Grüne) kam massiv unter Druck, versprach aber eine Lösung bis Herbst. Mit 1. November übernimmt jetzt das Diakoniewerk die bisherigen Standorte der Eule-Therapiezentren und führt auch das eigene Therapiezentrum in Kitzbühel weiter. Aus der Eule wird generell „forKids“.