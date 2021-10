Kein Pflichtsieg in Hartberg, aber der Druck auf die WSG Tirol steigt

Wattens –Eine Fußball-Saison ist lang, richtig lang. Es ist deshalb auch übertrieben, wenn man nach zehn absolvierten Bundesliga-Spielen bereits von einem Pflichtsieg oder wahlweise von einem Sechs-Punkte-Spiel spricht. Trotzdem weiß man bei der WSG Tirol auch ohne den Blick auf die enge Tabelle, dass heute (14.30 Uhr, live Sky) im Tivoli eine richtungsweisende Partie auf die Grün-Weißen wartet. „Verlieren dürfen wir nicht“, bestätigt auch Trainer Thomas Silberberger den Ernst der Lage. Die Rote Laterne soll im besten Fall am Sonntag an einem anderen Bundesliga-Schauplatz baumeln.

Und irgendwie nimmt der heutige Gegner für die WSG eine Vorbildrolle ein: Nach dem sensationellen Einzug in die Meisterrunde in der Saison 2019/20 starteten die Oststeirer schlecht, standen – wie die WSG aktuell – zwischenzeitlich auch auf dem letzten Platz, um sich am Ende auf Platz sieben zu stabilisieren. Genau das will in den kommenden Wochen auch die WSG schaffen, dafür braucht es heute aber einen ähnlichen Auftritt wie beim 4:2-Sieg über Ried vor drei Wochen. „Das stimmt definitiv. Aber unsere Heimspiel-Bilanz (ein Sieg, drei Remis, eine Niederlage gegen Salzburg) ist allgemein nicht so schlecht. Wir hatten immer wieder gute Phasen“, betont Trainer Silberberger.