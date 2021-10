Innsbrucker Abendmusik: Mit Bach weihnachtet es das ganze Jahr

Eine gehörige Portion „Spaß mit Bach“ bietet der vergangene Samstag in der Hofburg. Der Verein Innsbrucker Abendmusik feiert sein 20-Jahr-Jubiläum, ein Jahr verspätet, weil ... eh schon wissen. Abendmusik-Chef Peter Waldner bietet zwei weltliche Bachkantaten auf – und dies in Top-Besetzung: das Vorarlberger Barockorchester Concerto Stella Matutina mit Alfredo Bernardini als Dirigent und Oboist in Personalunion, flankiert von einer handverlesenen Schar von GesangssolistInnen. Pauschal kann man nur sagen: Hut ab! Sogar die gar nicht so einfache Akustik im Riesensaal bekommen die Ausführenden in den Griff.