Nassereith bestätigt Fasnacht 2023

Nassereith – Ungewöhnliche Umstände erfordern manchmal ungewöhnliche Termine. Und dass die Generalversammlung der Nassereither Fasnacht – auch Schellerlaufen genannt – an einem Oktobersonntag um 10 Uhr vormittags zusammenkommt – das hat es wohl so noch nie gegeben. Aber es sind eben die Umstände der Pandemie, die diesen Termin so setzten und auch das eigentlich für 2022 geplante Schellerlaufen um ein Jahr verschieben lassen. Und so wurde letztlich am gestrigen Sonntagmorgen im Gemeindesaal Nassereith festgesetzt, dass man erst am 12. Februar 2023 wieder in die Fasnacht gehen werde, bestätigt der wiedergewählte Obmann des Fasnachtskomitees, Vizebürgermeister Gerhard Spielmann. Danach bleibe man beim gewohnten Dreijahres-Rhythmus.