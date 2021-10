Renovierung schreitet schnell voran: Hohe Schlagzahl auf Schloss Ehrenberg

Insgesamt 100 Tonnen Natursteine wurden in den letzten Monaten vom Team der Bauhütte in diesem Bereich verarbeitet, weitere 100 Tonnen in der Kernburg. VBM Gerfried Breuss hisste gemeinsam mit TVB-Obmann Hermann Ruepp zur Feier des Tages die Fahne in der Bastion. Beide hoben in ihren Ansprachen das Tempo hervor, welches Burgenwelt-Geschäftsführer und Architekt Armin Walch bei den Arbeiten an den Tag legt.