Grüne sehen bei Gnadenwald Sieg für Natur, FPÖ kritisiert Lage beim Wolf

Als einen „Präzedenzfall mit richtungsweisender Wirkung“ kommentieren die Tiroler Grünen das Urteil des Landesverwaltungsgerichts zu Gnadenwald. Es ging um die Frage, ob in unter Schutz stehenden Gebieten Wohnungen gewidmet werden können. Das Landesverwaltungsgericht meint, wie berichtet, dass ein „rechtswidriger Hausbau in einem bestehenden Landschaftsschutzgebiet niemals im überwiegenden öffentlichen Interesse gelegen sein“ kann. Für den grünen Klubobmann Gebi Mair ist damit „ein für alle Mal geklärt, dass der Schutz der Tiroler Natur nicht so einfach ausgehebelt werden kann. Allen anderen Gemeinden, die schon in den Startlöcher standen, ist das Urteil hoffentlich eine Lehre.“